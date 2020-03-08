أبو هشيمة: والدتي علمتني قوة التحمل.. وشقيقتي تولت رعاية أبي بعد إصابته بـ"ألزهايمر"

تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن حياته الأسرية، خلال كلمته في ملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

وقال "أبو هشيمة": "والدتي كانت صعبة في تربيتها، وده علمني قوة التحمل"، مضيفا أنها "صاحبة فضل" عليه، وأثرت كثيرا في شخصيته.

وأشاد بدور شقيقته مع والدهما، منذ إصابته بمرض ألزهايمر منذ 5 سنوات، واهتمامها به ورعايته على أكمل وجه، بحسب وصفه، موضحا أن المرأة المصرية قوية ومؤثرة في أسرتها ومجتمعها.

Advertisements

وانطلقت أمس السبت، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.