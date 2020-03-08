أبو هشيمة يدعم رائدات الأعمال بإطلاق مسابقة للمشروعات الناشئة

أعرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن سعادته بالمشاركة، ضمن فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

وقال "أبو هشيمة" خلال كلمته في الملتقى، إنه يعتمد على العنصر النسائي في الأقسام الإدارية بشركاته، متابعا: "إحنا أكبر مؤسسة صناعية مشغلة بنات عندنا، اللي تجاوز عددهم الـ120".

وأشار إلى أن المرأة المصرية مؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات، مشيدا بتميز المرأة المصرية، وقدرتها على إنجاز العديد من المهام بنجاح، مردفا: "لما بنسافر القرى الأكثر احتياجا، بنلاقي ستات عظيمات، ممكن واحدة عندها 6 عيال وبتصرف على بيتها وبجانب تربية الأولاد لوحدها"، مستطردا: "وأحسن ناس شغالة معايا الستات".

وتحدث رجل الأعمال المصري، عن تدشين مسابقة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أن يتم اختيار 30 مشروعا لدعمه ماليا، على أن يكون "أبو هشيمة" شريكا لهم، مؤكدا أن دور رجال الأعمال هو دعم الشباب ومشاركتهم، ما دفع مديرة الحوار رانيا أيمن، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "Entreprenelle"، لسؤاله عن عمره، ليرد بأن عمره يتجاوز الأربعين عاما.

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واختتم "أبو هشيمة"، حديثه بضرورة التعلم من التجارب الاقتصادية ناجحة، مثل الصين، التي تعتمد على القيادات النسائية والمرأة العاملة بصورة أساسية

وسلمت رانيا أيمن، درع الملتقى لأحمد أبو هشيمة، تكريما له على مشاركته في الفعالية النسائية، ودعمه لريادة الفتيات الأعمال.

وانطلقت صباح أمس السبت، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.