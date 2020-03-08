في اليوم العالمي للمرأة.. الناظر: المصرية أعظم سيدات العالم بدون منافس

قدم الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، التهنئة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق اليوم 8 مارس، هو احتفال عالمي يحدث من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وقال الناظر خلال منشوره: "في اليوم العالمي للمرأة تحيه خاصة للمرأة المصرية التي تعتبر حالة خاصة بالمقارنة بنساء العالم تجعلنا نحن الرجال نقف لها تقديرًا وعرفانًا، فهي في الصباح الباكر زوجة وفية وأم مثالية، وأثناء النهار موظفة مجتهدة، وعصراً طباخة ماهرة، وعند المغرب مدرسة متميزة، وليلا كبيرة العائلة تسال عن اخوتها وكل أقاربها، وفي نهاية الشهر مسؤولة عن ميزانية المنزل تنظم الموارد وتحسن الصرف فتحاسب السوبر ماركت والجزار والخضري والمكوجي ومحصلي الكهرباء والغاز".

وأضاف الناظر خلال منشوره: "وعلي مدار العام جدة رائعة تحفظ أحفادها في عينيها وقلبها وترعاهم بحنانها، تحمل هم جيرانها وتتحمل الألم ولا تظهره، إنها لأعظم سيدات العالم بدون منافس، إنها السيدة المصرية تاج فوق رؤسنا جميعا أزواج وآباء وأبناء نهديها باقة ورد".

واختتم الناظر: "في هذا اليوم ندعو لكل أم شهيد بالصبر، وأن يسكن ابنها فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، بارك الله فيها وفي صحتها وحفظها من كل سوء".