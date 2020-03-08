في ميلادها الـ88.. قصة حب سميحة أيوب وسعد الدين وهبة بدأت من "السبنسة"

رفضت أدوار الإغراء في السينما، فهى لديها موهبة أشاد بها الجميع، كما أنها تتمتع بطاقة وثقافة ولغة متزنة بلا منازع، نجحت في الوقوف بكل ثقة أمام كاميرات السينما، وعبر أثير الراديو، لتُلقب بسيدة المسرح العربي، إنها الفنانة سميحة أيوب.

ويتزامن اليوم 8 مارس، يوم ميلاد الفنانة سميحة أيوب، الـ88، ويُقدم "هُن"، قصة حبها مع المؤلف المسرحي، وكاتب السيناريو المصري، محمد سعد الدين وهبة.

أعجب "وهبة"، بـ "سميحة" حينما وقفت على خشبة المسرح لتشارك في مسرحية "السبنسة"، التي كانت من تأليفه، فأصبحت "السبنسة" محطة مهمة جمعت بينهما.

وقالت سميحة في مذكراتها "بعد الانتهاء من عرض المسرحية في يومها الأول طلب سعدالدين وهبة والمخرج سعد اردش أن نتناول العشاء في الحسين، وفي اليوم التالي لعرض المسرحية أعطاني جريدة الجمهورية التي كانت تكتب يوميًا عن النجاح الساحق للمسرحية، وطلب مني أن أذهب معه في سيارته إلى محطة مصر حتى نشتري الجريدة ليفاجئني قائلا: "أريد أن اتزوجك" فأجابته قائلة: "أنا عندي عقدة من الزواج، وطلبت منه أن يبعد فكرة الزواج عن تفكيره نهائيًا".

Advertisements

وأشارت سيدة المسرح، إلى أن سبب رفضها في البداية، خوفها من أن يتهمها زوجها السابق الفنان محمود مرسي، بأنها على علاقة بـ "وهبة" أثناء فترة زواجهما، لكنها قررت تحدي الجميع، قائلة " اتصلت فورًا بـ"سعد" وقلت له: "تعالى دلوقت علشان تتجوزني.. هاتلاقينى بعد ساعة منتظرة أمام منزلي"، وهو ما حدث بالفعل.

"إذا أردت الحديث عن سعد فسأحتاج إلى ساعات لأروي تفاصيل عشرة العمر"، هكذا علقت الفنانة على حبها للكاتب الراحل، قائلةً: "أعظم رجل التقيت به في حياتي، فكانت أيام زواجي منه من أسعد أيام حياتي فقد كانت مليئة بالثقافة والفكر والفن".