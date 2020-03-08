الامارات | السفر للفضاء متاح للجميع.. والتذكرة بـ55 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن السفر للفضاء متاح للجميع.. والتذكرة بـ55 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية اعتزامها إرسال ثلاثة سياح إلى محطة الفضاء الدولية، في العام المقبل، وهو ما يعتبر أول رحلة مأهولة خاصة إلى المحطة الفضائية. وتبلغ كلفة تذكرة الرحلة السياحية نحو 55 مليون دولار.

ومن المقرر أن تحمل الرحلة التي ستستغرق 10 أيام مواطنين عاديين، سينقلون إلى مختبر العلوم المداري لقضاء بعض الوقت مع رواد الفضاء وتجربة الحياة هناك في ظروف انعدام الجاذبية. وجرى حجز مقعد واحد بالفعل، من قبل أحد عشاق الفضاء الأغنياء والذي لم يكشف عن هويته، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". على أن تنطلق الرحلة في أواخر عام 2021 باستخدام صاروخ "فالكون 9"، مع إحدى كبسولات Crew Dragon، التابعة لشركة "سبيس إكس".

وقضت شركة "سبيس إكس" التي يديرها الملياردير الأميركي، إيلون موسك، سنوات في اختبار الكبسولة، ومن المقرر أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية مأهولة برواد وكالة ناسا لأول مرة، في وقت لاحق من هذا العام. بحسب موقع "روسيا اليوم".