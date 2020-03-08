الامارات | محمد رمضان "ملك الموضة" بين الرجال العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان "ملك الموضة" بين الرجال العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

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أعلن الفنان محمد رمضان فوزه بجائزة "ملك الموضة العربية للرجال 2020"، ضمن فعاليات "إنترناشونال فاشون أوورد"، التي أقيمت يومي 6 و7 مارس الجاري في القاهرة.

ونشر رمضان، عبر حسابه على "إنستغرام" صوراً له خلال تتويجه، وهو يمسك بالجائزة، معرباً عن شكره للقائمين عليها.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة من "إنترناشونال فاشون اوورد"، مشاركة عدد كبير من مصممي الأزياء من مختلف الدول العربية.