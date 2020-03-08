الامارات | إيطاليا تغلق دور السينما والمسارح والمتاحف في أنحاء البلاد بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تغلق دور السينما والمسارح والمتاحف في أنحاء البلاد بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقّعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الأحد.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، أغلقت الحكومة من اليوم وحتى الثالث من أبريل الملاهي وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد.

لكن سيبقى من الممكن التردد إلى الأسواق أو المطاعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.

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وتضاف هذه الإجراءات غير المسبوقة إلى إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف مارس في أنحاء البلاد.

واتُّخذت إجراءات أكثر صرامة في جزء واسع من شمال إيطاليا، الأكثر تأثراً بالفيروس.

وفي سابقة بالنسبة لأوروبا، تم اليوم فرض حجر صحي على أكثر من 15 مليوناً من سكان شمال إيطاليا.