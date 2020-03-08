تألُّق كايلي جينر بملابس رياضية وبالطو جلد مع ابنتها "ستورمي"

خطفت عارضة الأزياء وأيقونة الجمال في العالم التي لم يتعدّ عمرها الـ22 عاما "كايلي جينر"، أنظار الملايين من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعدما نشرت صور جديدة لها، مرتدية خلالها ترينج رياضي على بالطو جلد أسود طويل، وحذاء ذا كعب عالي أسود، مما جعل البعض يتساءل هل هذه الإطلالة كاجوال بسبب ارتدائها ملابس رياضية؟ أم فورمال بسبب البالطو الجلد والحذاء ذي الكعب العالي؟

لم يكن الظهور بإطلالات مختلفة وغير مألوفة هو أمر جديد على نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كايلى جينر، حيث تحرص دائماً على اختراع تصميمات مختلفة لنفسها، يمكنها وأن تحدث ضجة من خلالها بين جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، حيث ظهرت كايلي في هذه المرة بأزياء مختلفة غير مألوفة بشكل كبير على الجمهور مع صغيرتها "ستورمي"، وارتدت كلتاهما نفس "الترينج" الرياضي الذي يحمل اللون النود والنقشات السوداء الصغيرة المختلفة، فإليك أبرز إطلالاتهن معا.

اعتمدت كايلي جينر، البالغة من العمر 22 عاما مؤخراً على لوك جديد حيث ظهرت كايلي شقراء في نيولوك جديد بالشعر العسلى، بعدما أطلت على جمهورها خلال الفترة الأخيرة بمجموعة كبيرة جداً من "بواريك" الشعر ذات القصات والألوان المختلفة، مما جعل جمهورها يحتار فى شكل شعرها الحقيقي.

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