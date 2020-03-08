أجرت عملية تجميل لتفاجئ زوجها ففقدت حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توفيت سيدة كولومبية تدعي لوز داري سيلفا بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية تفاجئ بها زوجها لإزالة الدهون بالليزر.

وذكرت التقارير أنها تبلغ من العمر(29 عاماً) فارقت الحياة، على خلفية المضاعفات الناتجة عن عملية إذابة الدهون بالليزر، التي خضعت لها في مدينة بارانكابيرميخا في كولومبيا. وفقا لموقع 24 الإماراتي.

وتقول شقيقة الضحية، نديا باتريشيا سيلفا، إن لوز قررت إجراء العملية الجراحية، لأنها أرادت أن تفاجئ زوجها في عطلة إلى إسبانيا، ودفعت 4 ملايين بيزو كولومبي (1000 دولار)، مقابل العملية في عيادة "كارديو فيتنس" والتي اشتملت على إزالة الدهون من بطنها ووركها وظهرها.

وتعمل تقنية الليزر على إذابة ترسبات الدهون بشكل موضعي، ولا تستخدم طريقة الشفط الشائعة.

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وفي اليوم التالي لإجراء العملية الجراحية، بدأت لوز تعاني من الإسهال، ونُقلت إلى عيادة سان نيكولاس، وهي تعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم، وأشارت شقيقتها إلى أن بشرتها كانت داكنة بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية.

وتم نقل لويز بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ماجدالينا ميديو، لكنها توفيت بعد ثلاثة أيام من الجراحة.

وأكد الأطباء لوسائل الإعلام المحلية أن البكتيريا انتشرت في جسمها بشكل كبير، وتكهنوا بأن تكون قد تسببت في وفاتها.

وقالت متحدث باسم العيادة التي أجرت العملية إن التحقيقات جارية في القضية، في الوقت الذي تعمل السلطات المختصة على تشريح جثة الضحية للوقوف على سبب وفاتها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.