تحدٍ جديد لإظهار الجسم أرفع وأكثر رشاقة باستخدام أحمر الشفاه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ظهر تحدي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طريقة استخدام الروج الأحمر لإظهار الوجه بشكل نحيف أكثر.

وتعتقد الكثير من النساء أن معايير الجمال والجاذبية تعتمد على نحول الجسم، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

التحدي الجديد بدأته المغنية والممثلة الصينية تشن شو، في اختبار مدى نحول الجسم عبر وضع أحمر الشفاه على عظم الترقوة الذي يدل بروزه على نحول الجسم.

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وشاركت تشن تشو (42 عاماً)، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تنفذ التحدي قائلة "هذه مهارة جديدة، تعالي وجربي هذا التحدي معي".

وحظي الفيديو برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعية، حيث حصل على ما يقرب من 200 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط.

وأبدت الكثير من المتابعات في تعليقاتهن، اعجابهن بالفكرة وأنهن بحاجة للحصول على جسم نحيف تماماً مثل جسم تشو.

وليس هذا التحدي هو الأول من نوعه، ففي 2015 انتشر توجه يتمثل في موازنة العملات المعدنية على عظم الترقوة، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.