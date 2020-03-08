"بيدخل الحمام حافي".. مهندسة تطلب الخلع بعد 12 يوم زواج

"اتخدعت في جوزي وقت الخطوبة، وظهر على حقيقته من أول يوم في الجواز، كان بيدخل الحمام حافي، ومش مهتم بنظافته الشخصية، بياكل من غير ما يغسل إيده"، بتلك الكلمات بررت بها عروس مهندسة، أسباب إقامتها دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد 12 يومًا فقط من الزواج.

وشرحت العروس "ن.م" 25 عاما، تفاصيل دعواها للمحكمة، بأنها اكتشفت سلوكياته غير النظيفة، في أول أيام شهر العسل، ففوجئت به يدخل الحمام بدون ارتداء "شبشب"، ويخرج بدون أن ينظف يده، "بيدخل الحمام حافي ومبيغسلش إيده"، مضيفة أنها اكتشفت خلال الفترة القصيرة بارتدائه الملابس بدون استحمام، "مبعرفش أنام جنبه من ريحته.. وبقيت بقرف منه، وتحملت عدة أيام داخل عش الزوجية على أمل أن يعود عن أفعاله، وبعدما يأست منه تركت له المنزل في الليل وذهبت إلى أسرتي حتى استريح من تصرفاته".

وأضافت الزوجة، "قطعت على نفسي عهدا ألا أعود إليه مرة أخرى، حتى استريح من عذاب تلك الزيجة" بحد وصفها، مؤكدة أنها خُدعت في زوجها وقت الخطوبة ولم تكتشف سلوكياته السيئة إلا بعد الزواج، خاصة وأن مدة الخطوبة كانت قصيرة للغاية لم تتجاوز الـ 4 أشهر، وبعدها انتقلت إلى عش الزوجية لتصدم في تصرفات زوجها، مضيفة أنها قررت الخلع مبكرًا لأن زوجها غير قابل للإصلاح، خاصة مع السخرية من حديثها كلما طلبت منه غسل يده أو الاستحمام وغيرها من الأمور البديهية المتعلقة باهتمام الإنسان بنظافته الشخصية، بحسب دعواها أمام المحكمة.