تعرف على فوائد وأضرار الشبت.. يعالج البرد والسعال وتتجنبه الحوامل

الشبت هو عشب موجود في جميع المطابخ الأوروبية والآسيوية والمصرية كذلك، هو نبتة بسيقان نحيلة رفيعة مع أوراق ناعمة وبذور بنية مسطحة بيضاوية، وتتميز الأوراق بأن لها نكهة عشبية حلوة، إلا أن بذور الشبت أكثر عطرية منها، مع نكهة حمضيات طفيفة تشبه بذور الكراوية.

يستخدم الشبت عادة لإضافة النكهة للأطباق المختلفة، غالبًا ما يقترن بالسلمون وبالبطاطس والصلصات التي تطهى باللبن.

بالإضافة إلى استخدامات الطهي، فإن الشبت غني بالعديد من العناصر الغذائية، ويستخدم تقليديًا لعلاج الأمراض المختلفة، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، والمغص عند الرضع، ورائحة الفم الكريهة.

يستعرض التقرير التالي أضرار وفوائد الشبت بحسب موقع "هيلث لاين"، و"فيري ويل".

معلومات غذائية عن الشبت

كوب واحد 9 جرامات، من أغصان الشبت الطازج تحتوي على التالي:

السعرات الحرارية: 4.

فيتامين (سي): 8٪ من القيمة اليومية.

المنغنيز: 5٪ من القيمة اليومية.

فيتامين (أ): 4٪ من القيمة اليومية.

الفولات: 3٪ من القيمة اليومية.

الحديد: 3٪ من القيمة اليومية.

الشبت الطازج منخفض للغاية في السعرات الحرارية، كما أنه مصدر جيد بشكل مدهش للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك فيتامين C، والمنغنيز، وفيتامين A.

فيتامين (أ) هو عنصر غذائي أساسي مهم للحفاظ على الرؤية ودعم نظام المناعة الصحي. كما أنه يلعب دورًا في تكاثر الذكور والإناث.

وبالمثل، يعتبر فيتامين C ضروريًا للجهاز المناعي ويساعد في تكوين العظام وتضميد الجراح والتمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أنه مضاد قوي للأكسدة، يساعد على حماية الخلايا من التلف الناجم عن الجزيئات غير المستقرة المعروفة باسم الجذور الحرة، والتي تسبب السرطان.

الشبت هو أيضا مصدر جيد للمنغنيز. في حين أن هناك حاجة إلى كميات صغيرة جدًا، فهو معدن أساسي يدعم الأداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي وأيض السكر والدهون.

يوفر الشبت الطازج الكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم والريبوفلافين والزنك.

أما بذور الشبت، بها العديد من الفوائد الغذائية المماثلة. توفر ملعقة واحدة (6.6 جرام) من البذور 8٪ من الاحتياج اليومي للكالسيوم، و6٪ من للحديد، و1-5٪ من الماغنسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم.

فوائد الشبت

يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي.

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يعالج فقدان الشهية.

يعالج أمراض الكلية.

يعالج الانتفاخ.

يعالج الحمى ونزلات البرد.

يعالج السعال.

يعالج التهاب الشعب.

يعالج شكاوى الكبد والمرارة.

اضطرابات المسالك البولية.

يعالج البواسير.

يعالج التشنجات.

يعالج اعتلال الأعصاب.

يخفف المغص الكلوي.

يعالج عسر البول.

يعالج القرحة التناسلية.

عسر الطمث.

الأرق واضطرابات النوم الأخرى.

أضرار الشبت

الشبت آمن بشكل عام للاستهلاك، ومع ذلك، في حالات نادرة، يُمكن أن يسبب الحساسية، والقيء، والإسهال، وحكة الفم، ويسبب انتفاخا أحمر على اللسان، وتورم الحلق.

بالإضافة إلى ذلك، يوصى بتجنب حبوب الشبت أو مستخلصاته أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

يجب على المصابين بداء السكري، والذين يتناولون الليثيوم، وأولئك الذين يخضعون للجراحة في غضون أسبوعين التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام الشبت كدواء.