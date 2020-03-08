تصرفات البنات على السوشيال بعد الخطوبة والارتباط: بداية الثقة وإشهار

سعادة ملء الدنيا وردود أفعال وانفعالات قد يراها البعض طبيعية والبعض الآخر يراها غير منطقية ومفتعلة ومبالغ فيها، لكن في المعتاد هكذا تعلن بعض الفتيات عن ارتباطهن أو خطبتهن على السوشيال ميديا ووسائل التواصل، فبعضهن تملؤه السعادة لدرجة تعمد التقاط صورة تجمعهما مبرزين أيديهما التي تحمل دبلة الخطبة، وتحمل رسائل عدة للجميع أقلها أن هذا الشخص "مرتبط"، كدرع لحماية علاقتهما ولاعتقادها أن تلك الأفعال ستطمئنها، وتزداد الطمأنينة والسعادة لو كان الطرف الآخر مستجيبا لتلك الأفعال ومرحبا بها.

أسامة غريب، الشاب العشريني، مرتبط رسميا وأعلن خطوبته، وكان لخطيبته رأي خاص في التقاطه لبعض الصور، فقامت بوضع يدها لكي تظهر الدبلة في جميع الصور، بالرغم من أن رد فعله كان هادئا محاولا لفهم الغرض من تلك التصرفات، إلا أنها أصرت على عدم التقاط الصورة دون يدها.

قال أسامة: "مخطوبين عن حب، لكن الحركات دي ممكن تضايق الشاب جدا، بس لو بيحبها هيطاوعها، وعادي حقها إن الناس كلها تعرف إني خاطبها" وتابع: "شيرت الصورة كنوع من الدعابة لكن تفاجأت أن أغلب البنات دخلين يقولوا لها جدعة".

هبة مدحت، فتاة عشرينية، لا ترى في الارتباط ميزة غير الإعلان، وأنها تفتخر بحبيبها أما العالم "أنا لو اتجوزت اللي بحبه هطبع صورته على تشيرتاتي" في حالة من السعادة، رافضة فكرة أن الخاطب يخفي حالته الاجتماعية "زي ما بتبقى البنت فرحانة بخطوبتها لازم هو كمان يكون فرحان، وده أبسط شيء ممكن يعمله عشان يثبت حبه ليها"، سمر توفيق مطلقة ثلاثينية قالت إن غالبية الشباب لا يرحبون بظهور الدبلة أو أي مظاهر تدل على ارتباطهم، وهذا يدل على سوء نيته في العلاقة، بخاصة النوع كثير الارتباط، فيحب أن يضع نفسه دائما في الجانب الآمن، كي لا يخسر من حوله منهن.

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على جانب آخر، كان رأي دكتور هالة حماد استشاري الطب النفسي، أن ردود افعال الفتايات في تلك الحالة شيء طبيعي، بخاصة في مجتمعنا الذي يجعلهن في وضع تحدٍّ باستمرار سماعهن الجمل الشهيرة "هنفرح بيكي إمتى"، فبتكون تلك الأفعال ليس إلا رسائل موجهة للبعض.

وتابعت حماد، لـ"هن": "اعتبار لكثير من البنات أن الارتباط هدف لا بد من الحصول عليه، ويتحول إلى إعلان امتلاكها للشخص المرتبطة به"، وأردفت حماد: "رد فعل الشاب لتلك الأفعال في حالة القبول يكون بمثابة وضع بذور الثقة لديها من ناحيته، ورفضه ليس له مبرر، فلا بد أن يكون أكثر منها سعادة بإعلان الارتباط" وتابعت: "الخطبة معناها التزام ووعد بالزواج حتى آخر العمر، وتلك الأفعال هي عبارة عن اعتزاز بالعلاقة والفخر بها".

"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".. هكذا كان رد الشيخ عبد الحميد الأطرش عضو لجنة الفتاوى السابق عبر حديثه لـ"هن"، موضحا بعض النقاط المهمة في فترة الخطبة والارتباط الرسمي المعروف لدى أهل الشاب والفتاة، أن أساس الارتباط هو الإعلان من ناحية الطرفين، وأن يتم التعامل معهم في الحدود التي سمح بها الشرع، ولا مانع من ارتداء الدبلة وإبرازها، في ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يعتبر نوعا من الإشهار.