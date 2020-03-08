طريقة عمل مشروب الطاقة في البيت

يحتوي مشروب الطاقة بشكل أساسي على كمية من الكافيين التي تساعد الدماغ على أن تكون نشيطة لفترة من الزمن، ورغم أضرار مشروبات الطاقة إلا أن تناولها بمكيات قليلة وبصنعها في البيت يمكن أن تكون أقل ضررا.

المقادير

1/2 كوب من السكر.

2 ليمونة.

ثمرة برتقال كبيرة.

4 ملاعق صغيرة من جذور الجنسنج المجفف.

320 جرام مسحوق كافيين.

240 ملليجرامًا من الجينكو.

2 كوب ماء مغلي.

2 كوب عصير التفاح.

Advertisements

4 جرام من مسحوق التوراين.

طريقة التحضير

يغسل الليمون ويبشر مع التخلص من الجزء الأبيض، يوضع البشر في وعاء صغير من السيراميك.

يضاف السكر إلى بشر الليمون، مع التحريك لمدة خمس دقائق ليختلط جيدًا، ثم يترك الخليط ساعة جانبًا.

يغسل البرتقال ويبشر، ويخلط بشر البرتقال مع الجنسنج والتورين والكافيين والجينكو.

يسكب الماء المغلي على الخليط ويغطى ويترك لينقع لمدة عشر دقائق.

يصفى المنقوع من البرتقال والليمون، ويسكب في وعاء نظيف ويترك لمدة ساعة حتى يبرد قليلًا.

يضاف عصير التفاح قبل تقديمه.