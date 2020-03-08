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طريقة تحضير رول خبز باللحمة

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البحث عن وجبات سهلة وخفيفة دائما ما يشغل السيدات، ولذل تقدم "هُن"، طريقة تحضير رول خبز باللحمة للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير ​رول خبز باللحمة

2 كوب دقيق

1 كوب دقيق أسمر

ربع كوب زيت

ماء للعجن

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

3 ملعقة كبيرة حبوب

نصف كوب فلفل رومي أخضر

الحشو

لحمة مفرومة

بصل مبشورة

1 بيضة

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قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

جبنة رومي

ملح

فلفل أسود

للوجه

لبن بودرة

طريقة تحضير ​رول خبز باللحمة

تجهز صينية بورقة زبدة

يسخن الفرن على درجة حرارة 180

تخلط جميع المكونات في العجان

تترك لتختمر حوالي ساعة

يقسم العجين إلى كرات وتفرد دوائر

تحشى بالحشوة وتلف على شكل أسطواني

تترك لتختمر مرة أخرى

تدهن باللبن البودرة مع القليل من الماء

تسوى في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

الحشوة

تخلط جميع المكونات معا

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