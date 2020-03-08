البحث عن وجبات سهلة وخفيفة دائما ما يشغل السيدات، ولذل تقدم "هُن"، طريقة تحضير رول خبز باللحمة للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير ​رول خبز باللحمة 2 كوب دقيق 1 كوب دقيق أسمر ربع كوب زيت ماء للعجن 1 ملعقة كبيرة سكر 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية رشة ملح 3 ملعقة كبيرة حبوب نصف كوب فلفل رومي أخضر الحشو لحمة مفرومة بصل مبشورة 1 بيضة Advertisements قرفة ناعمة زنجبيل بودرة جبنة رومي ملح فلفل أسود للوجه لبن بودرة طريقة تحضير ​رول خبز باللحمة تجهز صينية بورقة زبدة يسخن الفرن على درجة حرارة 180 تخلط جميع المكونات في العجان تترك لتختمر حوالي ساعة يقسم العجين إلى كرات وتفرد دوائر تحشى بالحشوة وتلف على شكل أسطواني تترك لتختمر مرة أخرى تدهن باللبن البودرة مع القليل من الماء تسوى في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون الحشوة تخلط جميع المكونات معا

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