تعتبر صدور الدجاج، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة تحضيرها. وإليكِ طريقة عمل صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة بصل خرشوف طماطم مجففة سمـنة صدور دجاج ملح فلفل مرقة Advertisements كزبرة خل جبنة موتزاريلا بهارات مشكلة طريقة تحضير صدور دجاج بالخرشوف والطماطم المجففة - يفرم البصل والفلفل الحار والثوم باستخدام كبة كهربائية - في طاسة على النار توضع سمنة ومعها مكعبات صدور الدجاج ومكعب المرقة وملح وفلفل والبهارات والفلفل الألوان - ثم تضاف إلى خليط البصل والثوم وتترك حتى تمام النضج - يشوح الخرشوف في الزيت ثم يحشى بحشوة الدجاج - تضاف الطماطم المجففة بعد تقطيعها وتترك لتغلي مع الخليط - تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتذوب الجبنة وتقدم

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