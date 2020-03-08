طريقة عمل بسكويت بالبرتقال في المنزل

بخطوات بسيطة، وبأقل الإمكانيات، وبدون مجهود، حضري لأولادك بسكويت البرتقال بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، للاستمتاع بمذاقه الجديد، وضمان جودته. مقادير بسكويت البرتقال دقيق بيضة 1/2 كوب زيت 1/2 كوب عصير برتقال كوب سكر بودرة بشر برتقال Advertisements ملعقة صغيرة بيكنج بودر سكر طريقة تحضير بسكويت بالبرتقال يُضرب البيض مع السكر والزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال، جيدًا. اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر. ضيفي الخيطين سويًا واضربيهما جيدًا. افردي العجينة، وقطعيها إلى دوائر. ضعيها على ورق الزبدة، زادخليها الفرن حتى تنضج.

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