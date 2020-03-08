الامارات | السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“

شكرا لقرائتكم خبر عن السوري رميح أحلى صوت في برنامج ”ذا فويس كيدز“ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت في الموسم الثالث لبرنامج (ذا فويس كيذر) المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه قنوات (إم. بي. سي) التلفزيونية. وفاز رميح من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متفوقا في المرحلة الاخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين اللبناني عاصي الحلاني والمصري محمد حماقي. وشدا رميح بأغنية (ألف ليلة وليلة) للراحلة أم كلثوم. Advertisements وقالت الفنانة نانسي عجرم إن كل الاطفال الذين مروا في البرنامج شكلوا أحلى صوت لكن قانون البرنامج يفرض علينا اختيار واحد فقط وأضافت أن ”هؤلاء الاطفال أعطونا الامل بالحياة في أن بكرا أحلى ..هم جيل المستقبل الواعد“. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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