دراسة.. زيت الزيتون يطيل عمر القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اشتهرت حمية البحر الأبيض المتوسط بفوائدها الصحية، نظرًا لاعتمادها على الخضراوات والسمك، وأوضحت دراسة أمريكية حديثة حددت، مؤخرًا، أفضل طريقة للاستفادة من هذا النظام الغذائي.

وكشفت الدراسة أن زيت الزيتون، يساعد على إطالة عمر عضلة القلب، ويستحب اللجوء إليه بشكل مستمر.

وكشف الباحثون أن الجسم يستفيد من استخدام زيت الزيتون ضمن مكونات الطعام، سواءً تناوله طبيعيًا أو استخدامه في الطهي.

وكانت دراسات سابقة قد حذرت من استخدام زيت الزيتون في الطهي أو القلي، حتى لا يتعرض لحرارة عالية، وحثت على اللجوء إلى الزيوت النباتية الأخرى لأنها أقل ضررا، لكن هذه النصيحة غير دقيقة من الناحية العلمية، بحسب خبراء.

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وأوضحت الدراسة أن استبدال خمسة غرامات من الزبدة أو "المايونيز" بالكمية نفسها من زيت الزيتون، ما يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 7 في المئة.

أما استهلاك أكثر من سبع غرامات من زيت الزيتون في اليوم الواحد، فيؤدي إلى تراجع احتمال الإصابة بمرض القلب بنسبة 15 في المئة، واعتمدت الدراسة على بيانات لآلاف الأشخاص في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون البكر؛ وهو نوع ممتاز يجري عصره من دون تسخين ولا مواد كيماوية، يفرز أقل المستويات من الدهون المتحولة والمواد الضارة، حين يجري تسخينه.

وتبين للباحثين أن زيت الزيتون البكر "إكسترا" أقل ضررا عند الطهي أو القلي من الزيوت النباتية، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب زيت جوز الهند الذي يلجأ إليه كثيرون من الباحثين عن وصفات صحية للتقليل من الدهون.