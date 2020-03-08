"ولد ولا بنت".. طبيب يشرح خطوات تحديد واختيار جنس المولود قبل الحمل

معرفة جنس المولود الذي يهبه الله للأمهات، دومًا ما يحدث عقب عِدة أشهر من الحمل، إلا أنه مع التقدم الطبي بكل أنحاء العالم، وخاصة ما يتعلق بعمليات الولادة، والحقن المجهري، بات للأمهات معرفة وتحديد جنس المولود قبل الحمل، وهو يعد أحد مزايا عمليات الحقن المجهري.

ومن جانبه شرح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، ورئيس المجلس القومي للسكان، كيف تتم عملية تحديد جنس المولود، من ذكور وإناث، قبل الحمل.

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ويقول "حسن": "الموضوع كله بيتعلق بعملية الحقن المجهري، اللي بتتم من خلال إن الطبيب بيدي للأم حُقن عشان تطلع كذا بويضة، على عكس الطبيعي، وبعدين بيتم سحب البويضات اللي انتجتها المرأة".

وتابع الاستشاري خلال حديثه لـ "هُن": "بعد السحب، بنبتدي نسحب من الزوج عينة من السائل المنوي، ونحقن البويضات بالحيوانات المنوية فعلًا".

واستطرد الطبيب: "بنعمل فحص للبويضات بعد فحصها، لو الأم عاوزة أولاد بنرجعلها البوبيضات اللي هتنتج أجنة ذكور، لو العكس، بنرجع اللي هنتنج أجنة إناث، وبعدين بنستنى نعمل تحليل حمل بعد 14 يوما عشان نشوف تم الحمل ولا لاء".