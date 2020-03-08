عشان حيرة كل سنة.. 5 هدايا ممكن تحتاجها "ست الحبايب" في عيدها

الاحتفال بعيد الأم في الـ21 من مارس، وهو العيد الذي يحتار فيه الكثيرون حول طبيعة الهدية وما الجديد الذي يمكن تقديمه لـ"ست الحبايب" كجزء من رد الجميل، وتقديرا للجهود التي تبذلها طول عمرها منذ الولادة وحتى الكبر، ويستعرض التقرير التالي أبرز 5 هدايا تحتاجها الأم، بحسب موقع "جوود هاوس"، المتخصص في شؤون الأسرة.

ملابس للبيت

تهتم الأمهات عادة بملابس الخروج ولا يعطين الاهتمام المناسب لملابس البيت، ويفضلن توفير الأموال لأبنائهن، أو لمتطلبات البيت الأخرى، لذا تصبح ملابس البيت التي تعطى لهن على هيئة هدايا مفيدة للغاية.

أدوات الطبخ

أدوات المطبخ على مختلف أشكالها، من أواني وأجهزة كهربائية، تصلح هدية رائعة، فالأم ترى المطبخ هو مملكتها الخاصة داخل البيت، والذي تحب فيه أن تظهر مهاراتها، لذا فإن تلك الأدوات مهمة للغاية لها، وتصبح هدية مثالية في عيدها.

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هدية شخصية

مثل المحفظة والحذاء والشنطة، وتلك يمكن تحديدها بالنظر إلى ما تحتاجه، سواء كان حذاءً لمناسبة بعينها، أو شنطة جديدة بسبب تلف القديمة، وكذلك إذا كانت تحتاج محفظة أو غيرها من الأمور التي لا تعطي لها الأم اهتماما كبيرا.

مشغولات ذهبية

لارتفاع ثمنه يمكن ألا تشتري الأم الذهب لسنوات، ولكن إذا وضعت خطة لجمع الأموال منذ بداية العام وحتى شهر عيد الأم، فيمكن توفير ثمن خاتم ذهبي أو أي مشغولات ذهبية بشكل عام، لتكون من أكثر الهدايا التي ستدخل السرور على قلب الأم في عيدها.

أثاث المنزل

يمكن المساهمة في تغيير قطعة من الأثاث، أو تغيير الديكور، وخاصة إذا كانت ترغب الأم في ذلك، ولكنها وضعتها كخطة مؤجلة، فإن تغييرها بالفعل أو المساهمة في التغيير سيسعدها بشدة في عيدها.