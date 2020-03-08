وزيرة التخطيط: تقدم المجتمعات يعتمد على المرأة الناجحة

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالمشاركة في ملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

وقالت "السعيد"، خلال كلمتها بالفعالية، إن الحكومة المصرية تهتم بشبابها، وخاصة المرأة، موجهة التحية والشكر المصريات.

وأشارت إلى تقديم الحكومة الدعم للمرأة سياسياً أو اجتماعياً، بدليل نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية وإدارتها لعدد من الملفات مثل الصحة، التنمية الاقتصادية، البيئة وشؤون المصريين بالخارج والتضامن، وغيرها من الملفات الحيوية.

وأردفت وزيرة التخطيط، أن تمثيل المرأة في البرلمان المصري زادت لتصل إلى 25٪، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في المراكز القيادية بالحكومة المصرية إلى 45٪.

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واستطردت: "نؤمن بأن تقدم المجتمعات والدول يعتمد بشكل كبير على نجاح المرأة القادرة على التميز في جميع المجالات وخاصةً في مجال ريادة الأعمال، الذي يعتبر من أهم القطاعات للمجتمع المصري".

ودعت المرأة المصرية لانتهاز هذه الفرص والدعم المقدم، ولكن عليهن أولاً الاجتهاد والدراسة باعتبارها من أهم عوامل النجاح.

وانطلقت مساء أمس، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، والذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.