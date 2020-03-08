بعد وفاتها بفيروس كورونا من هي النائبة الإيرانية فاطمة رهبر؟

وسط الأعداد الهائلة التي سقطت في إيران ضحية فيروس كورونا المستجد، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت، بوفاة النائبة البرلمانية عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جرّاء إصابتها بالفيروس.

وتستعرض "هُن"، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن البرلمانية الإيرانية فاطمة رهبر.

هي نائبة منتخبة مؤخرًا للبرلمان الجديد الحادي عشر عن العاصمة طهران .

شغلت منصب عضو مجلس الشورى الإسلامي خلال الفترة ما بين مايو 2005 وحتى مايو 2017.

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من مواليد عام 1964، بمدينة طهران، وتبلغ من العمر 55 عاما.

هي ثاني نائب برلماني إيراني يتوفى جراء الفيروس، وواحدة من بين سبعة مسؤولين إيرانيين قضوا بالمرض منذ بدء تفشيه منتصف فبراير2020 في إيران.

وكانت فاطمة رهبر، واحدة من بين أبرز مرشحي المحافظين في طهران، وحققت هؤلاء فوزاً ساحقاً في انتخابات فبراير التشريعية التي سجل فيها أقل معدّل مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

أعلن سبب وفاة النائبة الإيرانية، بأنه مرض تنفسي حاد مرتبط بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إيران أغلقت المدارس والجامعات وعلقت مناسبات رياضية وثقافية هامة وقلصت ساعات العمل في أنحاء البلاد لاحتواء توسع العدوى التي طالت كافة محافظاتها الـ31.