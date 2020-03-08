"الإفتاء": لا يجوز وضع بويضة زوج متوفى في رحم أرملته

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تُوفي زوجها، حيث قالت في السؤال "امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟". وقالت "الإفتاء"، خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة".

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