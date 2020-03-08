أول مذيعة مصرية مصابة بالبهاق تقدم الضيوف في she can

تسلمت خبيرة التجميل والإعلامية لوجين صلاح، مهمة تقديم المتحدثين والضيوف في فعالية ملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

وتسلمت تلك المهمة من رحمة خالد، أول إعلامية من أصحاب متلازمة داون، والتي قامت لها لما يزيد عن 3 ساعات متواصلة.

انطلقت منذ قليل، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هى تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

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وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.