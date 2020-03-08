في أحضان الطبيعة.. النرويج توفر كابينات للنوم وسط الأشجار والأنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يستطيع السياح الاستمتاع بمناظر خلابة في منطقة المضائق النرويجية دون الاضطرار إلى مغادرة السرير.

سٌمي هذا التصميم الأنيق للكابينات بـBirdbox ، ويوفر تجربة حميمية بسيطة، حيث يمكن للزائرين النوم في سرير مريح، مع نوافذ كبيرة توفر إطلالات رائعة على المناظر الطبيعية المحيطة.

وهذا يعني أنك يمكن أن تستيقظ، وتتناول فنجاناً من القهوة أثناء مشاهدة شروق الشمس فوق المضائق النرويجية، كما أوضح موقع 24 الإماراتي.

وتوفر Birdbox الضروريات اللازمة التي تحتاجها لإقامة مريحة، حيث يوجد سرير مزدوج، بالإضافة إلى طاولة صغيرة وكرسيين، مع إطلالات مدهشة على المناظر الطبيعية، وفي مقدمتها أضواء النروج الشمالية.

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وفي الوقت نفسه، هناك نوافذ على ثلاثة من الجدران الأربعة، بحيث يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من هذا المشهد المذهل، وهناك أيضاً مغسلة ومضخة ومقابس حتى يتمكن الضيوف من استخدام المعدات الكهربائية.

بالإضافة إلى حمام منفصل مع زجاج أحادي اللون ملون في اتجاه واحد، مع بعض وسائل الراحة المنزلية الإضافية، وتم تصميم الكبائن بحيث تتوافق مع البيئة المحيطة.

وما يميز هذه الكبائن هو أنها صغيرة الحجم وخفيفة بدرجة كافية، بحيث يمكن وضعها في أي مكان في أحضان الطبيعية، حتى المواقع النائية التي ليس من السهل الوصول إليها.

ويمكن رفع Birdbox ووضعها في مكانها باستخدام طائرة مروحية، وتثبيتها على أعمدة في أي بيئة، دون أن تحتاج إلى صيانة.

ولا تتوفر الكبائن للإقامة بنظام الفنادق، وإذا أردت أن تعيش هذه التجربة عليك شراء إحدى هذه الكبائن، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.