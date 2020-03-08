محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يحتاج تجديد المنزل إلى وقت طويل إلى حد ما لتنسيقا الألوان واختيار الديكورات المميزة، ويلجأ البعض أحيانًا لاختيار ديكورات غريبة وغير معتادة، ونادرة، بدءًا بألوان الحائط مرورًا بالوسائد والكنب.
لكن اختيار هذه الديكورات الغريبة، يحتاج إلى دقة وتركيز شديدين حتى لا تفقد الراحة النفسية، أو ربما لا يتماشى مع الأثاث أو ألوان الحائط.
يفضل كذلك اختيار ديكورات آمنة على حياتكم، لتفادي أي خطر عليهم.
فيمكنكم الاستعانة بفرع النور لعمل اضاءة تشبه الحصان أو أي حيوان مفضل لديكم، أو اختيار مكتبة للكتب على شكل سيارة أطفال، أو استخدام فروع الشجر لعمل كرسي يحاكي الطبيعة.
نستعرض لكم في الألبوم بالأعلى عدد من الديكورات الغريبة، بحسب ما أوضح موقع "pintrest".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أغرب الديكورات المنزلية.. بعضها سيصيبك بالذعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.