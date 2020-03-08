تعرف على أغرب الديكورات المنزلية.. بعضها سيصيبك بالذعر ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحتاج تجديد المنزل إلى وقت طويل إلى حد ما لتنسيقا الألوان واختيار الديكورات المميزة، ويلجأ البعض أحيانًا لاختيار ديكورات غريبة وغير معتادة، ونادرة، بدءًا بألوان الحائط مرورًا بالوسائد والكنب.

لكن اختيار هذه الديكورات الغريبة، يحتاج إلى دقة وتركيز شديدين حتى لا تفقد الراحة النفسية، أو ربما لا يتماشى مع الأثاث أو ألوان الحائط.

Advertisements

يفضل كذلك اختيار ديكورات آمنة على حياتكم، لتفادي أي خطر عليهم.

فيمكنكم الاستعانة بفرع النور لعمل اضاءة تشبه الحصان أو أي حيوان مفضل لديكم، أو اختيار مكتبة للكتب على شكل سيارة أطفال، أو استخدام فروع الشجر لعمل كرسي يحاكي الطبيعة.

نستعرض لكم في الألبوم بالأعلى عدد من الديكورات الغريبة، بحسب ما أوضح موقع "pintrest".