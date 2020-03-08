بعد شائعات انفصالهما.. قصة 17 سنة حب بين شريف سلامة وداليا مصطفى

"إحنا حياتنا هادية من يوم ما اتجوزنا ومش بنتعامل على إننا أسرة فنية أبدا"، هكذا علقت الفنانة داليا مصطفى، أثناء استضافتها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة cbc، عن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، عقب تداول الرواد مقطع فيديو مصور له برفقة إحدى الممثلات، ما جعل الفنان يتصدر محركات البحث "جوجل".

نفت الفنانة، انفصالها عن زوجها، مؤكدة أن علاقتهما لم تصبها شائبة منذ زواجهما.

ويُقدم "هُن" تفاصيل قصة زواج الفنانة داليا مصطفى والفنان شريف سلامة، خلال السطور التالية.

قصة حب شريف وداليا بدأت من المعهد

قصة حب كبيرة جمعت بين الفنان شريف سلامة، وزوجته الفنانة داليا مصطفى، والتي دامت أكثر من 6 أعوام، خلال دراستهما الجامعية، منذ أن كانا زميلين بالمعهد، والتي بدأت من السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وكان عمرهما 17 عامًا، حيث كان صديقًا لشقيقها، لكن كانت معرفتهما سطحية.

وخلال لقائها في إحدى حلقات برنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي الذي يذاع على شاشة "سي بي سي"، روت داليا تفاصيل قصة زواجهما، مشيرة إلى أنها كانت خائفة جدا من فكرة الزواج رغم أنها معروفة بين عائلتها بتحمل المسؤولية.

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وتمت الخطبة أثناء دراستهم في الفرقة الرابعة في المعهد، وتابعت داليا، "وفي سنة تالتة أنا سقطت عشان خاطر شريف لأن شريف في سنة تالتة مكنش له مزاج يتخرج وقال هتخرج أعمل إيه وقولت له يا حبيبي يهديك يرضيك مرضيش وسقطت في مادتين نظري عشان أعيد معاه السنة بدل ما أسيبه لوحده يعني لأنه صعب عليا".

روت داليا مواقف من حفل زفافها، الذي جاء في عام 2004، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة تحكي" المذاع على قناة "العربية الحدث".

وذكرت "داليا" أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة يوم زفافها، بسبب تأخرها الشديد عن حضورها زفافها، إذا وصلت قاعة الحفل 11 إلا ثلث: "وصلت ساعتها 11 إلا تلت.. بسبب الصحفيين اللي كانوا موجودين بيصوروني وكنت مكسوفة أقولهم أمشوا.. بس عيطت بعد كدا عشان عاوزة ألحق فرحي".

واستكملت "داليا" عن المواقف الطريفة التي شهدها حفل زفافها: "شريف بنطلونه اتقطع في آخر الفرح.. جه يقعد فاتقطع فكان عاوز الناس تمشي عشان يعرف يقوم ويمشي"، ووصفت "داليا" حفل زفافها بأنه كان أحلى يوم في حياتها.

حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

وعلقت داليا، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، على الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجها أثناء عودته من تصوير أحد الأعمال الفنية برفقة إحدى الممثلات، بأن الفيديو لم يكن به أي شيء يستدعي هذا اللغط، "كانوا مشغلين أغنية في العربية وراجعين، وهي صورت الفيديو وهي بتغني، وشريف كان نايم جنب السواق، وندهت عليه قالته (يا شيفو) فشاورلها بإيده ورجع نام تاني، ومشوفتش في الفيديو أي حاجة".

وأضافت: "فوجئت بناس بتتصل تصحيني من النوم وتقولي شوفتي الفيديو اللي نازل لشريف وشككوني في نفسي، واتضايقت إني اتحطيت في الموقف دا، وهو ملوش ذنب في أي شيء، وشريف مش بيهتم بالسوشيال ميديا واتصدم أما شاف الفيديو".