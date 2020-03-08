بحضور 20 متسابقة.. انطلاق حفل تتويج ملكة جمال الأناقة 2020

بدأت فعاليات حفل تتويج ملكة جمال الأناقة 2020، داخل أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة، وذلك بحضور رئيس المسابقة محمود نجاح، ولجنة التحكيم، ومجموعة من نجوم الفن والمجتمع، فضلًا عن رجال الموضة والأناقة.

وتضم المسابقة، 20 متسابقة، تتراوح أعمارهن من 17 وحتى 28 عامًا، ومن المُقرر أن تتوج واحدة منهن باللقب في نهاية حفل الختام، عقب مجموعة من عروض الأزياء على المسرح والعروض الفنية، فضلًا عن عرض تقارير عن نشاط المتسابقات ومشوارهن خلال فترة التقييم.

ومن المُقرر حضور، خبير الأزياء بهيج حسين، والفنانة سارة نخلة، وملكة الأناقة بالجزائر 2020، وملكة الأناقة بالمغرب، وملكة الأناقة للبنان 2020 أيضًا، فضلًا عن حضور كبير لسفراء بعض الدول العربية، وعلى رأسهم سفير لبنان، والمغرب، والجزائر.

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طفلة ذا فويس كيدز على موعد مع الحفل

وكان محمود نجاح، مؤسس المسابقة، كشف لـ"هُن" عن دعوته للطفلة هايدي محمد، المتسابقة المستبعدة من برنامج اكتشاف المواهب، ذا فويس كيدز، للغناء في حفل اختتام فعاليات المسابقة.

وقال "نجاح" إن الحفلة سيكون فيه فنانين، وشخصيات عامة ورجال أعمال، وصحافة وإعلام، وكلهم سيسمعون هايدي وسيساعدونها على وصول صوتها للجماهير.

المسابقة تهدف لدعم السياحة الداخلية

وكان "نجاح" أكد لـ "هُن"، أن تنشيط السياحة الداخلية أساس المسابقة، قائلًا: "طلبت من كل متسابقة تصور فيديو في مكان سياحي، ساحلي أو مكان مفتوح، وتتكلم عن السياحة الداخلية في مصر، وتتكلم عن مقترحاتها لتنشيطها"، مؤكدًا أن الفائزة من المقرر منحها لقب "ملكة السياحة"، وهو لقب شرفي بجانب اللقب الأساسي.

وكانت دعاء عبدالرحيم، توجت باللقب العام الماضي، وصرحت صاحبة اللقب لـ"هن"، بأنها سعيدة جدا لتتويجها، مؤكدة أنها سوف تبذل أقصى جهدها لتنفيذ مشروعها.