الامارات | وفاة ماكوي تاينر عن 81 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ماكوي تاينر عن 81 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عازف الجاز الأميركي الشهير ماكوي تاينر عن عمر 81 عاماً، وفق ما أعلنت أسرته أول من أمس.

وتاينر الذي يعد واحداً من أبرز عازفي موسيقى الجاز على البيانو على غرار هيربي هانكوك وبيل ايفنز وتشيك كوريا، شكل مسار البيانو في موسيقى الجاز الحديثة.

وكتبت أسرته في منشور على «إنستغرام» من دون تحديد أسباب الوفاة «كان ماكوي موسيقياً ملهماً كرس حياته لفنه وعائلته. ستستمر موسيقاه في إلهام محبيه والمواهب المستقبلية».

وحقق تاينر أيضاً نجاحاً في أعماله المنفردة وعمل في التدريس خلال سنواته الأخيرة. ورداً على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة «إن بي آر» في عام 2008 عن سر عمره المديد قال تاينر: «أنا أحب عصير الجزر، فهو مفيد جداً لكم. الجزر والكرفس، لا تنسوا الكرفس».