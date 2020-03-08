الامارات | ياسر القحطاني ضيف ثالث حلقات «دبي كروز»

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر القحطاني ضيف ثالث حلقات «دبي كروز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ اللاعب السعودي ياسر القحطاني، ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج «دبي كروز» (Dubai Cruise)، التي ستعرض الليلة على شاشة تلفزيون دبي.

وتحاور الفنانة ومقدمة البرنامج، ميساء مغربي، القحطاني حول علاقته بدبي وجمهور كرة القدم، وتجربة مشاركته في نهائيات كأس العالم 2006، وعلاقته بالشعر والفن والعديد من المواقف الأخرى.

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وتوقف عند علاقته بالشعر وتذوقه لهذا الفن الأدبي وسبب ارتباط اسمه بلقب «القوس»، بسبب حركة القوس والسهم في المباريات.

ورداً على سؤال ميساء مغربي عن علاقته بالبحر، تحدث القحطاني عن نشأته في مدينة الخبر الساحلية وعلاقته بالنظام الغذائي الصحي وحلمه وهو صغير بأن يصبح كابتن الهلال والمنتخب، معتبراً شقيقه الأكبر صاحب الفضل في تنمية موهبته وعدم خوفه من مواجهة الكرة.

كما تتطرّق إلى علاقته المميزة بشقيقاته الست، وسعادة عائلته بقرار اعتزاله الأخير، معترفاً للمرة الأولى بتقصيره تجاه عائلته الصغيرة وأطفاله عبدالعزيز وتوق وزين، بسبب ضيق الوقت والالتزامات المهنية في حينها. وعن الشعراء المفضلين لديه، ذكر ياسر القحطاني بعض الأسماء الفارقة في مسيرة الشعر في المملكة العربية السعودية.