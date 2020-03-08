ابنة الرئيس الشيشاني تروج للموضة المحتشمة في باريس

قدمت عائشة قديروف ابنة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مجموعة من الملابس الإسلامية لماركة "فردوس" التي تملكها خلال عرض أزياء قرب جادة الشانزيليزيه في وسط باريس.

وشاركت نحو 80 عارضة بفساتين طويلة سوداء وخمرية وبألوان أخرى فضلاً عن فساتين أعراس بيضاء في دار "لو ماروا" الخاصة الفخمة في وسط العاصمة الفرنسية على أنغام موسيقى شيشانية تقليدية.

وقالت عائشة قديروف: "هذا يوم مهم جداً بالنسبة لي. أريد أن يرى الجميع غنى ثقافتنا وأن الموضة جزء منها". وأضافت أن: "النساء المسلمات يدركن أنه من المهم احترام تقاليد ثقافتهن مع المحافظة على أنوثتهن”.

وحضر أكثر من مئة شخص عرض الأزياء وصفقوا بحرارة في ختامه.

وقد أسست مدني قديروف زوجة الزعيم الشيشاني دار "فردوس" للأزياء في 2009. وقد تولت ابنته عائشة إدارتها عام 2016.

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وأتت "أمسية الموضة الشيشانية" هذه في إطار مبادرة "مواسم روسية" التي تهدف إلى تعريف الجمهور الأوروبي بالثقافة الروسية مع حوالى 400 فعالية مقررة طوال السنة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وأوضح أليكسي ليبيديف مدير "مواسم روسية" في بيان: "ندعم بفرح مبادرة دار فردوس للأزياء الهادفة إلى تعريف الباريسيين بإرث الشعب الشيشاني الثقافي".

وباشرت "مواسم روسية" موسمها الرابع بعد فعاليات في اليابان عام 2017 وفي إيطاليا في 2018 وفي ألمانيا العام الماضي.

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