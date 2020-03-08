أبرز إطلالات الفاشينيستا العربيات في أسابيع الموضة

بعد شهر حافل من عروض الأزياء والمناسبات المختلفة، وصل شهر الموضة إلى نهايته وقد تابعنا فيه أجمل تصاميم الأزياء، ورصدنا أبرز صيحات الموضة التي قدمتها كبرى الدور العالمية من نيويورك إلى لندن وميلانو وصولاً إلى باريس، وكذلك فقد شاهدنا العديد من اطلالات الستريت ستايل والـ front row الرائعة التي نسقتها النجمات العالميات والفاشينيستا والإنفلونسر للحضور خلال هذه الفترة، واليوم قمنا بتسليط الضوء على أبرز اطلالات الفاشينيستا العربيات خلال أسابيع الموضة وإليك بعض الأمثلة.



هلا العبدلله في اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية في نيويورك:

نسقت هلا العبدلله عددًا من الاطلالات المميزة ذات الطابع العصري خلال تواجدها في نيويورك لحضور أسبوع الموضة، ومنها هذا اللوك الذي جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت بنطلونًا أسود خصر عال نسقت معه كورسيه بيضاء، ومن فوقه اعتمدت چاكيت ذا طابع كاچوال، وأكملت اللوكْ بحقيبة يد رمادية من الجلد من هرمس Hermes وجزمة باللون الأسود.

ديما الشيخلي في لوك شبابي اعتمدته في لندن:

ديما الشيخلي نسقت عددًا من الاطلالات العصرية خلال أسابيع الموضة ومنها هذا اللوك الذي اختارتها لحضور إحدى المناسبات خلال أسبوع الموضة في لندن، وكانت عبارة عن بنطلون مزركش باللون الأخضر نسقت معه توبْ وبليزرْ أنيق باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بحقيبة كتف وصندل كعب عال من البلاستيك الشفاف.

علا فرحات في اطلالة ذات طابع بوهيمي في أسبوع ميلان للموضة:

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رصدنا هذه الفترة عددًا من الاطلالات المميزة التي تألقت بها علا فرحات في مناسبات مختلفة خلال أسابيع الموضة؛ لكن لفتتنا بشكل خاص هذه الاطلالة البوهيمية التي اعتمدتها خلال أسبوع الموضة في ميلانو لحضور عرض دار إيترو Etro، وكانت عبارة عن فستان ماكسي معرق وبقصة أوف شولدرز، زينت خصره بحزام عريض من الجلد، وأكملت اللوك بجزمة عالية باللون البيج وحقيبة يد أنيقة.

رانيا فواز في لوك كلاسيكي أنيق في باريس:

رانيا فواز نسقت اطلالة أنيقة لحضور عرض دار كلوي Chloe خلال تواجدها في باريس لحضور أسبوع الموضة، وكانت عبارة عن تنورة ميدي نسقت معها قميصًا باللون الأبيض السكري، ومن فوقهما اعتمدت معطفًا طويلًا باللون البني ياقته مزينة بالفرو، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال أسود.

من نيويورك إلى لندن وميلانو، ومن ثم باريس أطلت الفاشينيستا العربيات خلال أسابيع الموضة باطلالات أنيقة، عصرية وجريئة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لك.

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