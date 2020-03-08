إذا كنت من صاحبات الشعر الخشن وترغبين في تسريحة شعر سهلة وأنيقة بعيداً عن استخدام السشوار، فهناك الكثير من الخيارات العصرية والعملية التي تمنحك طلة شبابية مفعمة بالحيوية. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة تسريحات للشعر الخشن بدون استشوار، لتختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة الكعكة

تعد تسريحة الكعكة بمختلف أشكالها خياراً مثالياً لصاحبات الشعر الخشن، كونها تسريحة سهلة جداً وأنيقة وبالإمكان تنفيذها خلال دقائق قليلة بدون استشوار، وهي مثالية لكل الأوقات. بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، أو الكعكة المرتفعة مع الغرة المشدودة الى الخلف. يكفي أن تتركي شعرك ليجف، ومن ثم تقومي بسحبه الى الوراء على شكل كعكة عالية أو منخفضة، على أن تثبتيها بأكسسوارات ناعمة أو دبابيس غير مرئية.

تسريحة ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان هي من التسريحات التي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، فهي تسريحة شبابية وجذابة وغير متكلفة، وهي ستشكل أحد أفضل الخيارات لك في حال كنت من صاحبات الشعر الخشن، وذلك بدون استشوار. اتركي شعرك ليجف، ومن ثم اسحبيه الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان سواء المنخفض أو المرتفع. وبإمكانك اعتماد الغرة التي ترغبين فيها: النصفية أو الجانبية أو المشدودة الى الخلف. لكن احرصي على تثبيت الشعر بالسبراي للحفاظ على أناقة التسريحة لساعات طويلة.

تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف

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تسريحة الشعر المبلل هي تسريحة عصرية وجذابة وتلائم مختلف الأوقات، حيث بالإمكان اعتمادها في الأيام العادية خلال العمل أو في السهرات والأمسيات، وهي مثالية للشعر الخشن، إذ تجعله رطباً ولامعاً ومصقولاً. اغسلي شعرك وطبقي عليه رذاذ الشعر، واسحبيه من ثم الى الخلف، واتركيه منسدلاً على الظهر.

تسريحة الشعر نصف المرفوع

إنها تسريحة شعر سريعة وسهلة ورائجة جداً، حيث رأيناها كثيراً على السجادة الحمراء وعروض الأزياء، لذلك لا تترددي في اعتمادها إذا كنت من صاحبات الشعر الخشن، حيث بإمكانك تنفيذها في البيت خلال دقائق معدودة وبدون استشوار. يكفي أن تقومي بسحب القسم الأمامي من شعرك الى الوراء بأسلوب ذيل الحصان، وتثبيته من ثم بالدبابيس الصغيرة، واتركي باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين. بإمكانك اعتماد الغرة المشدودة الى الخلف أو النصفية مع بعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه.

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