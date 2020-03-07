من "التتش" لـ"إنستجرام".. لقطات نادرة ظهرت فيها زوجة فايلر (صور)

منذ أن وضع قدميه بالنادي الأهلي، أصبح السويسري رينيه فايلر، صاحب الـ 47 عاما، واحدا من أهم الأوراق الرابحة للفريق، محليًا وأفريقيًا، لم يترك "فايلر" فرصة للسقوط، وسرعان ما يُبدل أوراقه سريعًا للحفاظ على هوية الفريق، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب المُمكنة.

واليوم أصبح المدير الفني للنادي الأهلي، حديث مُشجعي المارد الأحمر، عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والثأر من نظيره "صن داونز" الأفريقي، ليضع الفريق قدمه بخطوة متقدمة عن النسخة الماضية، للبطولة الأغلى في أفريقيا، وذلك عقب ضمان حصد درع الدوري الـ 42، ليقدم المدرب السويسري هدية ثمينة لعُشاق الأهلي.

ويرصد "هُن" صور رينيه فايلر خارج المستطيل الأخضر

حفل تسلم درع الدوري الـ 41

كانت المناسبة الأولى، التي جمعت بين اللاعبين، والإدارة، و"فايلر" عقب توليه مهام التدريبات، هي حفل تسليم درع الدوري الـ 41، في أكتوبر الماضي، الذي حرص السويسري على حضوره.

والتقطت عدسات الكاميرات صورة لزوجة المدرب على أحد مقاعد الحفل، وباتوا يتداولونها بقوة حينها.

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تواجد زوجته بمران التتش

داخل التتش، وخلال تدريبات الفريق في أكتوبر الماضي، حرصت زوجة فايلر على التواجد بصحبة ابنتهما، وحضور المران رفقة لزوجها.

والتقطت لهما صورة وهما تجلسان على أحد المقاعد، عقب مشاهدتهما التدريبات.

صورة على "إنستجرام"

بملامح أصغر بكثير مما هو عليه الآن، نشر مؤخرًا حساب على "الإنستجرام"، يحمل اسم "رينيه فايلر" صورة للمدرب تبدو قديمة، زعموا إنها برفقة زوجته التي ظهرت بملامح أصغر أيضًا، وسرعان ما تداول الرواد الصورة بشكل كبير على منصات "السوشيال ميديا".

الجدير بالذكر أن زوجة المدرب السويسري لم تتواجد معه بصفة مستمرة في القاهرة، لكنها تحضر للبلاد بين الحين والآخر لرفقة زوجها.