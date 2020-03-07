إنجي وجدان لـ"هن": لازم كل ست تحب نفسها زي ما هي

شاركت الفنانة إنجي وجدان، فى ملتقى "SHE CAN - هى تقدر"، بدون "مكياج"، متحدثة عن قيمة الاختلاف، وأهمية تقبل التنوع، وعن معاناتها من التنمر بسبب "الجهل"، ورفض الآخر.

وقالت "وجدان"، لـ"هن": "رسالتي إني أخلي البنات تحب نفسها، زي ما هي"، محاولة تقديم نصائح ودعم للفتيات اللاتي فقدت ثقتهم بأنفسهم بسبب وزنهن الزائد.

وأشارت إلى أنها من الفنانات القليلات المشاركات في المناسبات بدون مساحيق تجميل، متابعة: "وجع دماغي، وبيأخد وقت كتير، مفيش أحلى من الطبيعي".

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وعن احتفالها بعيد الأم، أوضحت: "دايما ابني وجوزي بيجبولي بوكية ورد وهدية، وكلهم غاليين على قلبي، لأن قيمة الحاجة أهم من تمنها".

انطلقت منذ قليل، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هى تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة.