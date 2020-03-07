رجل الصعود.. كيف تحدث علي معلول عن "النصف الحلو" في حياته؟

ابن تونس الخضراء، الذي ساهم في صعود النادي الأهلي للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بل والثأر من "صن داونز" الأفريقي داخل وخارج أرضه.

علي معلول الذي ضمن للفريق الصعود منذ فوزه بهدفين، مقابل لا شيء، سددهما اللاعب بمباراة الذهاب التي أُقيمت مؤخرًا، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ليعود "معلول" من جديد اليوم، على أرض نظيره ويتقدم للأهلي بهدف ثالث ضمن تأهل الفريق.

ليقدم "علولو" أغلى هداياه لمُشجعي المارد الأحمر، حيث يسعى النادي الأهلي لتحقيق اللقب التاسع في تاريخه.

وبعيدًا عن المستطيل الأخضر، تُشكل زوجة معلول طاقة نور في حياته، فهي الداعم والسند، بل بطلة أول قصص حبه بحسبما وصفها.

ويرصد "هُن" النصف الحلو في حياة "علولو" وحديثه عنها.

وضع الكرة تحت قميصه لدعمها في الحمل

في لقطة رصدتها عدسات الكاميرات، لم يتخل "معلول" عن دعم زوجته خلال أشهر حملها، في 2018، أمام فريق حرس الحدود، إذ احتفل التونسي بانتظار مولوده عن طريق وضع الكرة تحت قميصه مع وضع إصبع الإبهام في فمه.

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معلول يتحدث عن زوجته

في لقاء سابق، يعود لـ 2019، على "قناة مصر الأولى"، تحدث اللاعب التونسي عن زوجته، حيث وصفها بأول بنت عرفها، وأول قصة حُب والتي كللت في النهاية بالزواج.

وأضاف اللاعب أن زوجته هي أول من يشجعه ويدعمه، قائلًا: "عارفة كل المواقف العصيبة اللي مريت بيها، وهي أكتر إنسان قريب مني، ودايمًا بتساندني وتشجعني".

وأشار "معلول" لموقف طريف جمعهما سويًا في بداية تواجده بمصر، قائلًا: "كُنا في مول سيتي ستار وولد صغير بدأ ينده عليا والناس اتجمعت وفجأة تاهت مني وفضلت أدور عليها".

وكان التونسي علي معلول، قد انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في مطلع موسم 2016 - 2017، قادما من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، ليبدأ بعدها رحلة مليئة بالنجاحات بالنسبة لـ"علولو"