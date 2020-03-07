مصممة المجوهرات شهد تُطلق علامتها من خلال معرض أنا عربية

مصممة المجوهرات شهد رغم حداثة سِنِّها والصعوبات التي واجهتها استطاعت التغلُّب على العقبات كافة، وتمكنت من إبراز موهبتها في مجال التصميم، ونالت إعجاب الكثيرين، لتتأهل للمشاركة في معرض "أنا عربية"، الذي انطلق تحت شعار "فعاليات موسم الرياض" المنظَّمَة من قِبل الهيئة العامة للترفيه.

وكان لـك معها هذا الحوار ..

كيف كانت استعداداتك للمشاركة في الموسم؟

أبلغ من العمر 17 عامًا، وقد أكون من أصغر المشارِكات في هذا المعرض، لكنني سعيتُ للمشاركة في "أنا عربية" رغم كل التحديات والصعوبات الكثيرة التي واجهتها كوني مبتدئة، ولكن بفضل الله أولًا ثم طموحاتي الكبيرة استطعتُ أن أشارك، وأنا الآن متحمسة جدًا لأضع حجر الأساس الأول لعلامتي التجارية "شهد"، في قطاع تصميم المجوهرات، وأحجز مكانة مرموقة بين مصممات المجوهرات الراقيات؛ لأنني مؤمنة بمقولة "ثق بنفسك أولًا ليثق بك الناس".



ماذا تقدمين من خلال مشاركتك في المعرض؟

سأقدم مجموعة من القطع الخاصة بي والقريبة من قلبي، حيث صممتها بكل حب ليعبّر كلُّ منها عن قيم جمالية ومصادر إلهام خاصة تعكس ملامح شخصيتي، ويحمل بعض منها عناصرَ هندسية بخطوط وتكوينات واضحة، بينما يحمل البعض الآخر روحًا من التراث والثقافة الوطنية، ولكن بصورة عصرية مميزة.



من تصاميم مصممة المجوهرات شهد

ما الذي تتميز به مشاركتك في هذا المعرض عن مشاركاتك في المعارض الأخرى؟

هذا المعرض يعتبر البوابة الأولى لي، وقد سعيتُ لتكون مشاركتي به مميزة من خلال تصاميمي التي شاركتُ بها، والتي تتميز بطابعها الخاص المرتبط بي، وهو ما سوف يميزه العملاء بإذن الله، إضافةً إلى طريقة عرضي لها، وأسال الله أن يوفقني.



كيف تلقيتِ خبر قبولك في المعرض، وكيف كانت خطوات المشاركة؟

لا أخفيكم أنني أعشق مجال الفن بصفة عامة من صغري، وأجد فيه نفسي، والآن أنا عاشقة لمجال تصميم المجوهرات، ولكن فعليًّا لم أكن أفكر في دخول المجال بمهنية إلا قبل المعرض بفترة قصيرة، حيث شاركت بتصميم من أعمالي في مسابقة "وطن من ذهب"، وكنت تحت العمر المطلوب، ولكن بتوفيق من رب العالمين استطعت بطموحي وثقتي -التي دائمًا ما تدفعني للأمام- أن أجتاز المرحلة الأولى من بين 100 مصمم ومصممة، لأتأهل لنهائيات المسابقة التي سوف يتم الإعلان عن الفائزين فيها في شهر ربيع الثاني، وأسال الله أن يكتب لي الخير فيه، ومن هنا بدأت الفكرة تراودني لأجد نفسي في هذا القطاع الذي أعشقه، ومع إعلانات "موسم الرياض" جذبني هذا المعرض باسمه "أنا عربية"، فبدأت في البحث عنه وعن أقسامه، والفئة المستهدفة، ومعايير المشاركة فيه، حتى وجدت نفسي فعلًا أتقدم للمشاركة فيه، وكنت متفائلة جدًا، ولا أنسى سعادتي تلك الليلة فقد أحسست بفرحة خاصة، وبأن مستقبلي الذي انتظرته كثيرًا بدأ يرتسم أمامي.

لماذا اخترتِ هذا المعرض بالذات، وما الذي يميزه من وجهة نظرك؟

يعد المعرض إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه والتي تُشكَر عليه، وما يميزه فعلاً أنه معرض "عربي"، وسيكون محطَّ الأنظار عربيًّا، وليس سعوديًّا فحسب، ووجود مصممات عربيات وعالميات يُتيح فرصًا أكبر للنجاح، ويثبت قدرات المصممات السعوديات على مستوى أوسع.

ماذا تتوقعين أن يضيف لكِ معرض "أنا عربية"؟

بالنسبة لي هذا المعرض مختلف، وكما قلت سابقًا هو أول دخول فعلي لي لعالم الأعمال والمهنية، كما أنه يحظى بتغطية إعلامية كبيرة، وحضور عدد من الشخصيات المهمة على مستوى العالم العربي، إضافة إلى مشاركة أسماء علامات تجارية لامعة في مجال تصميم المجوهرات، وحضور المصممة الراقية عزة فهمي -في حدٍّ ذاته- قيمة كبيرة لهذا المعرض، لذا أتوقع أنه المكان المناسب الذي سوف ينطلق منه اسمي، لأحجز مكاني بين مصممات المجوهرات المميزات بإذن الله.

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من تصاميم مصممة المجوهرات شهد

كيف تخططين لجذب الأنظار نحو تصاميمك في ظل وجود المئات من المصممات؟

تصاميمي لها طابعها المميز، وكل قطعة منها تحكي قصة جمال مختلفة، وهي التي سوف تجذب الأنظار، وسوف تثبت تميزي بإذن الله.

كيف تنوين استثمار هذه المشاركة في المستقبل؟

هنا بدايتي ومن هنا -بإذن الله- سوف يتحقق حلمي، لذا سأستثمر هذه المشاركة قدر ما أستطيع لأحدد توجهي الفعلي في علامتي التجارية، بناءً على متطلبات السوق والذوق العام، وأتطلع إلى تكوين علاقات طيبة وجميلة مع المصممات الراقيات، سواء في مجالي أو مجال التصميم عامة، وسأسعى لأن أضع بصمة جميلة قوية ومميزة عن مصممة المجوهرات شهد.

هل ستشاركين في مواسم أخرى إذا أُتيحَت لك الفرصة؟

حقًا لا أعلم، ولكن كل ما أعرفه أنني سوف أسعى -بإذن الله- لتحقيق حلمي على أكمل وجه، وسوف أبذل كل ما بوسعي في سبيل ذلك.

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