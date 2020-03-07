تعرفي على أجمل الأقراط بتصميم حلقة

تعتبر المجوهرات القطعة الأهم في الإطلالة، وتأخذ عادة حيز كبير من تفكير السيدات قبل تنسيقها مع أزيائهن على اعتبار أنها القطعة التي تميّز الإطلالة وتجعلها متفردة.

وعلى اعتبار أن قطع المجوهرات تتبدل من كل موسم إلى آخر مثلها مثل الملابس، لا بدأان تختاري المجوهرات الترند لكل موسم لكي تظهري بإطلالة تواكب آخر صيحات الموضة والمجوهرات، وعلى هذا الأساس لا تتخلي في شتاء 2020 عن الأقراط ذات تصميم الحلقة التي رصدناها لدى أهم وأفخم دور المجوهرات العالمية

وبإمكانك أن تنوّعي خياراتك بين الأقراط من الذهب الأصفر، أو تلك من الذهب الأبيض والوردي.



أقراط من Alexander McQueen

لم نتمكن من القيام بجولة على الأقراط ذات تصميم الحلقة من دون أن نتوقف طويلاً عند هذه الأقراط المميزة من Alexander McQueen، والتي جاءت مصنوعة من الذهب الأبيض مع ترصيع بأحجار الألماس الصغيرة الحجم، التي ملأت الأقراط بشكل كامل

ننصحك باختيارها مع الإطلالات الرسمية وخاصة في المناسبات المسائية مع فساتين السهرة.



أقراط من Prada

تصميم هذه الأقراط المميز من Prada هو ما لفت نظرنا بشدة إليها، فقد قدمت Prada هذه الأقراط بتصميم لافت وغير مألوف، جاءت على شكل حلقة مفرغة وفي داخلها كرات ذهبية اللون ومتفاوتة الأحجام لكي تمنحك إطلالة تجمع الكلاسيكية مع العصرية بأسلوب حديث ومتفرد.

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أقراط من Piaget

للإطلالات العصرية حصتها من الأقراط بتصميم الحلقة أيضاً، فقد قدمت دار Piaget أقراطاً جذابة من الذهب الوردي تناسب بشدة الإطلالات العصرية والكاجوال على الرغم من أنها رُصعت ببعض أحجار الماس الأنيق، لكنها جاءت لتمنح الأقراط فخامة لا مثيل لها من دون أن يطغى عليها الأسلوب الكلاسيكي.

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