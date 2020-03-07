موديلات جمبسوت تمنحك جسماً ممشوقاً

يعتبر الجمبسوت، أو كما يُسميه البعض الأوفرول، من القطع التي تستهوي الكثير من السيدات ولكن كثيرات منهن يخشين ارتداءه. فهذا التصميم الدقيق يحتاج إلى جسم رشيق كي لا تُفسد إطلالة السيدة.

ظهر الجمبسوت للمرة الأولى عام 1919 على يد فنان ومصمم من مدينة فلورانس الإيطالية، قام بتصميمه ليكون زياً عملياً لمن يمارسون رياضة الهبوط بالمظلات وركوب المنطاد.

ومع مرور السنوات، بات الجامبسوت قطعة أساسية في مجموعات المصممين العالميين الذين باتوا يتفنّنون في تصميمه. فبتنا نرى الجمبسوت مصنوعاً من مختلف الأقمشة، من الحرير والمخمل والساتان والدانتيل... كما اكتسب ألواناً ونقوشاً جريئة.

يستطيع الجمبسوت أن يمنحك إطلالة ممشوقة ويجعلك تبدين أطول، ولكن إذا أردت اختياره، يجب أن تنتقي القصّة واللون المناسبين لشكل جسمك. وإذا كنت ممتلئة، وترغبين في ارتدائه، ننصحك بأن تختاري ألواناً داكنة وقصة فضفاضة نوعاً ما.

من أبرز التصاميم التي قدّمتها العلامات التجارية العالمية، اخترنا لك بعض قطع الجمبسوت لتختاري منها التصميم الأنسب لك.

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