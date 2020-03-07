5 أشياء ضرورية يجب حملها في حقيبتك لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: أدى انتشار فيروس كورونا والمسمى بـ"كوفيد 19"، لحصد آلاف الأرواح وسجل عشرات الآلاف من الإصابات، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سبل الوقاية تتمثل في الالتزام ببعض النصائح الوقائية البسيطة في ظل عدم توافر مصل يحمي من ذلك الفيروس. لقراءة المزيد..اضغط هنــــا:

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