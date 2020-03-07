الأبراج تكشف رد فعل كل أنثى إذا خانها زوجها.. احذر امرأة "العقرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخيانة أصعب ما يمكن أن يحدث للشخص خصوصًا حينما تأتي من أقرب الأقربين، ولعل المشاعر حينها تكون مختلطة وتشبه البركان في انفجاره.

وتختلف معرفة كشف المرأة لخيانة شريك حياتها ورد فعلها، وفق السمات والصفات والعادات وغيرها من العوامل التي تؤثر في تكوين الشخصية، لكن هناك صفات مشتركة بين مواليد الأبراج في هذا الصدد، توضحه لنا الدكتورة رانيا شارود خبيرة الأبراج والأرقام في تصريحها لـ"الخليج 365".

- برج الحوت (19 فبراير-20 مارس):

من أكثر الأبراج التي لا تكتشف الخيانة بسهولة، إنما تستمر لفترة طويلة دون دراية لحبه الشديد لشريك الحياه، والثقة العمياء به، وعند اكتشافه ينسحب بهدوء.

- برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر):

أنثى "العقرب" تميل إلى البحث الدائم والشك والحذر، وتكتشف بسهولة إذا تعرضت لخداع، وحينها يكون رد فعلها عنيف جدًا.

- برج الجدي (22 ديسمير-19 يناير):

تميل أنثى "الجدي" إلى العقلانية وحب التملك، نظرا لاحتياجها الشديد لشريك الحياة في هذه الفترة.

- برج العذراء (23 أغسطس-22 سبتمبر):

أنثى "العذراء" تتبع قلبها وتسير وراء إحساسها، فقد تعرف ما تتعرض له من غدر بإحساسها، وسريعًا ما تأخد موقفًا.

- برج الميزان (23 سبتمبر-23 أكتوبر):

إحساس أنثى "الميزان" عالٍ أيضًا، وتمتلك القدرة على احتواء الموقف والتعامل بحكمة، والتمهل قبل اتخاذ أي قرار بشأن شريك حياتها.

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- برج الثور(21 أبريل-21 مايو):

تميل أنثى "الثور" إلى العناد والسيطرة على زوجها، ونتيجة لذلك قد يتجه شريك حياتها للتمرد والخيانة.

- برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو):

من الأبراج المائية، وتميل الأنثى إلى العصبية وفرض رأيها، ما تجعل حبيبها ينزعج منها .

- برج الجوزاء(21 مايو-21 يونيو):

تكتشف خيانة شريك حياتها وتتعامل معها بالامبالاة تجنبًا وخوفا من المواجهة، ومن ثمّ تحمل المسؤولية والعيش منفردًا.

- برج القوس (22 نوفمبر-21 ديسمبر):

تمتلك الجاذبية والإحساس بخيانة شريك حياتها لها، وعند معرفتها تنفصل عنه وتتجنبه تمامًا.

- برج الأسد(22 يوليو-22 أغسطس):

يمكن لأنثى الأسد اكتشاف خيانة شريك حياتها، ولكن كبريائها يمنعها من مواجهته.

- برج الحمل (21 مارس-19 أبريل):

تتظاهر بالذكاء، ولا تستطيع الوصول لخيانة زوجها، ما يضيع حقها.

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

من الأبراج الهوائية، وهي بطبعها غير شكاكة، لكنها تعلم إذ خانها زوجها، وبعد اكتشفها تشعر بصدمة كبيرة يمكن أن تصل إلى الانهيار، وقد تتقبل الخيانة لرفضها الشديد للواقع.