لا ترتديها إلا في هذه الحالة.. الكمامات تهددك بفيروس بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا حول العالم، وحصده لأرواح الكثيرين، يلجأ بعض الأشخاص الأصحاء لارتداء الكمامات خوفًا من الإصابة بالفيروس، ولكن هل تحمي الكمامة من العدوى أم أنها تشكل خطرًا؟ لقراءة المزيد عن.. اضغط هنـــــــــا:

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