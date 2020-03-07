قبل الصيف.. طرق طبيعية للتخلص من جميع الحشرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع قدوم فصل الصيف تواجه العديد من النساء مشكلة انتشار الحشرات في المنزل، ويخشى البعض استخدام المبيدات الكيميائية؛ لاحتوائها على مواد يمكن أن تضر بالصحة.

لذا نقدم لكم ثمانِ طرق طبيعية للتخلص من الحشرات في المنزل، بحسب ما أوضح موقع "bobvila".

- العناكب

أكثر شيء تكره العناكب "الحمضيات"، لذا يمكنك مزج بعض من المياه مع عصير ليمون في زجاجة، ورشه على النوافذ وأسطح المكاتب والزوايا الداخلية للمنزل.

- الذباب

يمكنك زرع نبات الريحان للتخلص من الذباب ومنعه للدخول إلى المنزل، ضعي نبات الريحان في مقدمة المنزل وعلى النوافذ، المطبخ.

- النمل

الخل الأبيض من الطرق الفعالة للقضاء على مشاكل النمل، لذا عليك مزج نصف كوب من المياه مع نصف كوب من الخل ورشي هذا الخليط في المنطقة التي عثرتِ فيها على نمل، وامسحي أسطح المكاتب والأرفف.

- البراغيث

الملح يمكن أن يساعدك أيضا على حماية منزلك من البراغيث، حيث يكثر انتشارها في مناطق الأثاث والسجاد، عن طريق رش الملح على السجاد وقطع الأثاث وتركه بضع ساعات ثم سحبه بالمكنسة.

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- عث الغبار

هو عبارة عن عناكب مجهرية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تنتشر في جميع أرجاء المنزل، حيث توجد على الأثاث المنزلي والوسائد والسرير.

ويمكنك التخلص منه بمزج نصف كوب من زيت القرفة مع نصف كوب من المياه في زجاجة، ورشه على السرير والسجاد، وجميع الأماكن التي يتواجد فيها الغبار.

- ذباب الفاكهة

كثيرًا ما نجد ذبابًا على بعض الفاكهة، ويمكنك التخلص من هذا الذباب عن طريق وضع مزيج من الخل أو خل عصير التفاح في كوب مع إضافة 8 قطرات من سائل تنظيف الأطباق، ثم إضافة بعض المياه الدافئة في الأعلى، ورش هذا الخليط على النوافذ والمطبخ.

- الصراصير

للتخلص من الصراصير التي تحمل أمراضًا كثيرة، قطعي بصلة وضيفي عليها ملعقة من صودا الخبز، ثم ضعي هذا الخليط في الزوايا الداخلية للمنزل، والأماكن التي يكثر فيها هذه الحشرة.

-السوس

يعتبر السوس من الحشرات المزعجة التي تتميز بصغر حجمها، حيث تتغذي على البقوليات والحبوب والأرز والدقيق.

ويكره السوس، رائحة القرنفل وأوراق الغار، وللقضاء عليه يجب عليك إسقاط بعض أوراق القرنفل أو الغار على أعلى الأطعمة التي يحب أن يتغذى عليها.