فيديو.. "هي وبس" يثير الجدل بحكاية المحفظة الحمراء: بتجذب الفلوس

مقطع فيديو مدته لا تتعدى الدقيقتين، لدكتورة سها عيد خبيرة علم الطاقة، والتي ظهرت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس"، والذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، أثار كثيرا من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومستمرة منذ وقت الحلقة.

شاهد المقطع المصور ما يزيد عن 20 ألفا، وأعيدت مشاركته 18 ألف مرة، بالإضافة إلى سيل من التعليقات و"الكوميكس" التي كتبت عنه، وذلك بسبب حديث سها عن لون "المحفظة"، وكيف تكون سببا في كسب المال والرزق، وهو ما أثار الانتقاد والسخرية.

"في مفاجأة، تعرفي إن اللي عنده محفظة حمراء بتجيب الفلوس والرزق، والناس اللي عندها محفظة سودا كلها ورق أبيض وفاضية من الفلوس، لأن الإسود لون مائي مش مستقر، لكن الأحمر أعلى تردد في الألوان"، هكذا شرحت سها كيف يكون للألوان تأثيرا على محتويات المحفظة.

وأكملت حديثها، "الفلوس معمولة من الخشب، واللون الأحمر نار، وعلاقتهم حلوة حبايب والطاقة بتاعتهم حلوة، لما تحطي الخشب على النار بيديكي طاقة نار بالتالي لازم المحفظة تكون حمرا عشان الفلوس معمولة من الخشب".

Advertisements

وعن باقي الألوان وطرق جذب الأموال الأخرى، قالت رضوى، "المحفظة لازم تكون حمرا تردد عالي للأولان، والمحفظة الموف الفلوس بتكتر، والتريكة الأخيرة اللي جوا اننا نحط مرايا في وسط الفلوس، عشان بتزود، زي ما بنحط مرايا في دولاب الفضية يزود العدد".

آلاف التعليقات على الفيديو، وآلاف الكوميكس خصيصا للسخرية من المقطع المصور، وكان من بينها، "واللي مش لاقي شغل منين يجيب فلوس عشان يشتري محفظة حمرا ويجيب فلوس منين عشان يحطها في محفظة حمرا، انت فلوسك مش من المحفظة الحمرا، انت فلوسك من الأغنياء اللي مش لاقيين يحطو فلوسهم فين".

وقال آخر، "يا رضوى وحياتك بلاش تذيعي الكلام الفارغ ده علشان أنا بأحبك وعاوزة البرنامج بتاعك يحافظ على وضعه ومكانته ومصداقيته"، وقالت أخرى، "ولما نترريق بتزعلوا صح"، وقال آخر ساخرا، "أنا دلوقتي عرفت ناقصني إيه، محفظة حمراء"، وقال آخر، "أوبا أخيرا الزهر هيلعب معايا".

فيما دافعت إحدى المتابعات، "ده علم طاقة معروف، وفي كمان علم مكان عادي بتتريقوا ليه"، وانتقد آخر، "الرزق ده بتاع ربنا، اللي بيتقال كلام فارغ".