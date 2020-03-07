عمر كمال: أنا وشاكوش عملنا أغنية "عود البطل" لـ إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم مقطع فيديو من كواليس حلقتها القادمة ببرنامج "نفسنة" مع بطل المهرجان الشعبي، عود البطل، عمر كمال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "كمال" في الفيديو، وهو يغني مقطعا من المهرجان الشعبي، مشيرًا للأخيرة، قائلًا: "أنا وشاكوش عملنا عود البطل ليكي".
وعلقت إيمي: "حبيبي يا أبو الجدعنة انت يا عمر الأصل طيب والصوت ماينفعش يتعيب، مبروك عليكم انت وحسن عود البطل".
حسن شاكوش لـ إيمي سالم بحبك
وكان المطرب الشعبي، حسن شاكوش، وجَّه مؤخرًا، رسالة إلى الفنانة إيمي سالم، احتفالا بعيد ميلادها.
وظهر "شاكوش" في فيديو نشرته "إيمي" عبر حسابها، وهو يهنئها بعيد ميلادها، قائلًا: "حبيبة قلبي يا إيمي، حسن شاكوش بيحبك، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلبي"، ثم بدأ بترديد أغنيته الشهيرة للفنانة.
ومن جانبها، ردت الفنانة عليه، مُعلقة: "بحبك يا أبو علي تسلم لي يا رب.. لما تكون دي أول معايدة ليا في عيد ميلادي الساعة 12 بالضبط.. يبقى أكيد حتبقى سنة حلوة زي قلبك الفلة يا أجدع الناس".
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