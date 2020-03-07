4 أعشاب طبيعية تساهم في علاج الضغط المنخفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: انخفاض ضغط الدم من المشكلات المزمنة التي يصاحبها أعراض مزعجة أبرزها الإرهاق، اختلال الرؤية، الدوخة، فقدان القدرة على التركيز، وفي بعض الحالات يصل الأمر إلى الإغماء. ويبحث في الغالب أصحاب الضغط المنخفض عن طرق طبيعية لرفع الضغط. لقراءة المزيد..اضغط هنـــا:

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