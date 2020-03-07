رجل يعيش في برميل خشبي صغير معلق لمدة 70 يوم.. ما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عاش رجل يدعى فيرنون كروجر يبلغ من العمر 52 عام، من مدينة دولستروم، جنوب إفريقيا، في برميل خشبي صغير معلق على جذع خشبي لمدة 73 يومًا.

وثبت كروجر البرميل الذي أصبح بمثابة منزل صغير، على جذع خشبي بارتفاع 25 متر عن الأرض، كما أوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

جاءت الفكرة إلى الرجل الجنوب إفريقي، أثناء تسلق نخلة في جزيرة أثناء إجازة، في ذلك الوقت سأله أحد الأصدقاء لماذا لا تحطم الرقم القياسي وتجلس على الشجرة؟

اعتبرها كروجر في البداية كمزحة، لكنه قرر خوض التحدي بالفعل، وبدأ يبحث عن الرقم القياسي المسجل في الموسوعة، وعرف أن رجل اندونيسي سجل 28 يوم جالسًا على شجرة.

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تذكر الرجل الرقم القياسي الذي سجله في عام 1997م عندما جلس لمدة 54 يوم داخل برميله الخشبي، واكتشف أن لا أحد كسر هذا الرقم بعده، فقرر أن يتحدى نفسه من جديد.

التجربة

يحكي كروز في تصريحات إلى صحيفة "الجارديان"، أن التجربة لم تكن سهلة، بسبب صغر حجم البرميل.

وتم تجهيز البرميل الصغير بنظام خاص لتصريف جميع النفايات، أما الطعام والماء فعاش الرجل على وجبات يرفعها إليه أصدقائه من خلال سلة خوص صغيرة.

ويصف كروجر التجربة بأنها محبطة بعض الشيء خاصة أنه لا يستطيع القيام بأي شيء، فهو معتمد بالكامل على أصدقائه.

ويستحم كروجر في حوض صغير مرتين اسبوعيًا، أما النوم فيضطر إلى الاستلقاء بوضعية الجنين بسبب صغر المكان.