فيديو.. منى فاروق تتجاوز أزمة الانتحار بـ "الرقص" على أغنية محمد رمضان

شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات بمقطع فيديو خلال كواليس آخر جلسات تصويرها، وتظهر فيها "فاروق" بعباءة على الطراز البدوي القديم، مع قلادة كبيرة من الذهب، وشعر منسدل قصير كعادتها.

وظهرت الفنانة وهي ترقص على أغنية "رايحين نسهر" للفنان محمد رمضان، مُعلقة: "كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتي إلى الأردن، بشكركم جدًا من قلبي".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع، وأوضحوا في تعليقاتهم أن الفنانة تتجاوز محنتها الأخيرة، والتي انتهت بتهديدها بالانتحار، بسبب ما تعانيه من اكتئاب.

منى فاروق تهدد بالانتحار

وكانت منى فاروق أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، خلال مقطع فيديو تحدثت خلاله عن رغبتها في الانتحار، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من آثار الأزمة التي مرت بها، وعن معاناتها التي تعيشها الفترة الأخيرة، فوصفت نفسها بـ"المنبوذة"

وظهرت "فاروق" تتحدث في الفيديو قائلة: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي، وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة"، لتهدد بالانتحار بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة.