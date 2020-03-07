صور.. ريم مصطفى في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: نفخت شفايفها

اعتادت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آخر صور نشرتها ريم مصطفى من خضوعها لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وكتبت في تعليقها على الصور، "قضايا مارس".

وارتدت ريم مصطفى في جلسة التصوير، فستانا منزليا من الصوف، على جورب طويل من الصوف، وتميزت الألوان التي ارتدتها بالفاتحة.

ميكب ريم مصطفى بأنامل دانا خضر، والستايلنج وتنسيق الإطلالة ياسمين علي، أما الشعر فكان من تصفيف يوسف الأشقر.

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الصور تفاعل معها عدد كبير من متابعي وجمهور ريم مصطفى عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها ملاحظة تغير في شكل الفنانة ريم مصطفى، "دي نفخت شفايفها"، و"كفاية حلاوة بقى عقدتينا"، و"شكلك متغير أوي بس محلوة أوي".